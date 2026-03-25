كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة "إكس":

"إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا في القرى التالية: مقام النبي قاسم معسكر القسامية والبرغلية وبرج رحال وضهر العامود وشبريحا

أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المناطق. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.

حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني."