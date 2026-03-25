"إنذار عاجل" من أدرعي إلى سكان لبنان: لإخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني!
-
25 March 2026
-
19 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة "إكس":
"إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا في القرى التالية: مقام النبي قاسم معسكر القسامية والبرغلية وبرج رحال وضهر العامود وشبريحا
أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المناطق. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني."
#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا في القرى التالية: 🔸مقام النبي قاسم معسكر القسامية 🔸البرغلية 🔸برج رحال 🔸ضهر العامود 🔸شبريحا— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 25, 2026
⭕️أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المناطق. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
⭕️حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم… pic.twitter.com/XMc2yaGmwL
-
Just in
-
16 :34
سؤول إيراني كبير لـ"رويترز": ردنا الأولي على المقترح الأمريكي غير إيجابي لكن لا نزال ندرسه
-
16 :32
غارة إسرائيلية على بلدة البرغلية
-
16 :21
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل
-
16 :19
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط خلال اشتباك مع خلية من حزب الله جنوب لبنان
-
16 :01
مسؤول في البيت الأبيض لـ"بوليتيكو": الرئيس ترامب واثق من أن مضيق هرمز سيفتح قريبًا جدًا
-
15 :58
رئيس بلدية دبل ينفي: الجيش الإسرائيليّ لم يدخل البلدة! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
الدفعة الثانية بأكثر من 30 طن من المساعدات إلى عين ابل ورميش من جمعية سطوح بيروت
-
EXCLUSIVE
كواليس - قلعة الوزير!
-
جنودٌ إسرائيليّون يتحصّنون في كنيسة دبل!
-
EXCLUSIVE
خاص - مخرج قيد الطبخ: هل يدفع وزير الخارجية الثمن؟
-
"صاروخٌ إيراني هدفه خارج لبنان"... الجيش يكشف تفاصيل سقوط الشظايا أمس!
-
حركة أمل: التراجع عن الخطأ فضيلة
-
EXCLUSIVE
كواليس - القرار المثير صدر قبل الاعلان عنه!
-
بيان مرتقب لنعيم قاسم اليوم
-
EXCLUSIVE
خاص - مرجع رفيع يكشف: لبنان عالق في توازن الشلل.. ولا تفاوض قبل تبدّل الشروط!
-
راشيل كرم في حلقة نارية: هؤلاء أبطال وآخرون شعب الله المختار؟ هذه أرضنا وتسليم السلاح في هذه الحالة
-
إليكم حصيلة الشهداء المسعفين!
-
أدرعي ينشر: لهذه الأسباب أنذرنا بإخلاء مدينة صور!
-
ما حقيقة انسحاب الجيش اللبناني من دبل؟
-
جلسة لمجلس الوزراء غدًا في السرايا
-
سماع دويّ انفجار في شبعا... وقلق بين الأهالي!
-
طقس الشعانين: عاصفُ وماطر؟!
-
بالفيديو: ليلة رعب عاشتها الضاحية الجنوبية!
-
الواقع الحدودي بين لبنان وسوريا ودور دمشق المرتقب في لبنان - (النائب الدكتور أمل بو زيد)
-
إسرائيل تعمل لـِ "جيش جنوبي" والحزب يراهن على 6 شباط و7 أيار
-
لهذه الأسباب رفض وليد جنبلاط الافتراق عن بري
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
رئيس بلدية دبل ينفي: الجيش الإسرائيليّ لم يدخل البلدة!
-
-
-
25 March 2026
-
الدفعة الثانية بأكثر من 30 طن من المساعدات إلى عين ابل ورميش من جمعية سطوح بيروت
-
-
-
25 March 2026
-
كأس العالم 2026: نيوزيلندا جاهزة لمواجهة إيران في أي مكان
-
-
25 March 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - قلعة الوزير!
-
-
-
25 March 2026
-
جنودٌ إسرائيليّون يتحصّنون في كنيسة دبل!
-
-
-
25 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - مخرج قيد الطبخ: هل يدفع وزير الخارجية الثمن؟
-
-
-
25 March 2026
-
"صاروخٌ إيراني هدفه خارج لبنان"... الجيش يكشف تفاصيل سقوط الشظايا أمس!
-
-
-
25 March 2026
-
قصف إيراني يغير مسار حاملة الطائرات "لينكولن"؟
-
-
25 March 2026
-
حركة أمل: التراجع عن الخطأ فضيلة
-
-
-
25 March 2026
-
الجيش الأميركي يبدأ اختبار "بلاك هوك" ذكية: مروحية بلا طيار تنفّذ مهامها ذاتيًا
-
-
-
25 March 2026