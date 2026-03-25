انطلقت نهار الأربعاء ٢٥ اذار في عيد البشارة الدفعة الثانية من المساعدات الى منطقتي عين ابل ورميش ، الدفعة التي بلغت اكثر من ٣٠ طن تضمنت ادوية ومواد غذائية على انواعها و مياه و فواكه وكل حاجيات الصمود بمؤازرة الجيش اللبناني.

عمل فريق عمل سطوح بيروت من الساعة ٦ صباحا كخلية نحل لتحميل المساعدات وتوضيبها لإرسالها الى الجنوبيين الصامدين في القرى الحدودية.

وتستكمل الجمعية من خلال تبرعات الجالية اللبنانية وأصدقاء جمعية سطوح بيروت و les toits de beyrouthe مشكورين لإيصال ما يمكن تأمينه ان للنازحين او للصامدين في قراهم . شكراً لدعمكم و ثقتكم بعمل الجمعية وعلى امل ان نلتقي دائماً في فعل الخير .حمى الله لبنان