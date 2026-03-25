عُلم أنّ اتصالات مكثّفة تُجرى على خط قصر بعبدا وعين التينة والسرايا الحكومية، في محاولة لاحتواء تداعيات الإجراء الديبلوماسي المتخذ بحق السفير الإيراني محمد رضا شيباني، بعدما بلغت الأزمة ذروتها السياسية.

تشير المعطيات إلى أنّ هذه المشاورات تُدار في دوائر ضيّقة وبوتيرة متسارعة، وسط حرص واضح على تجنّب انفجار سياسي أوسع أو انزلاق نحو أزمة مفتوحة مع طهران. غير أنّ اللافت في هذا المسار هو غياب وزير الخارجية يوسف رجّي عن هذه الاتصالات، مما يطرح علامات استفهام حول طبيعة المخرج الذي يتم العمل عليه، وحول الجهة التي ستتحمّل كلفته السياسية.

في الكواليس، يُرجّح أن يكون الحل قيد الإعداد بمثابة تسوية تحفظ الحد الأدنى من التوازن: لا تراجع كامل يحرج الدولة، ولا تصعيد يفاقم الانقسام الداخلي. إلا أنّ هذا النوع من المخارج غالباً ما يأتي على حساب موقع أو دور، مما يعزّز الفرضية القائلة إنّ وزير الخارجية قد يكون الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، سواء عبر تهميش دوره أو تحميله مسؤولية القرار.

هكذا، تتحوّل القضية من أزمة ديبلوماسية، إلى اختبار دقيق لتوازن السلطة داخل الدولة اللبنانية، ولطريقة إدارة الملفات الحساسة تحت ضغط الداخل والخارج.