خاص - مخرج قيد الطبخ: هل يدفع وزير الخارجية الثمن؟
25 March 2026
19 secs ago
source: tayyar.org
خاص tayyar.org
عُلم أنّ اتصالات مكثّفة تُجرى على خط قصر بعبدا وعين التينة والسرايا الحكومية، في محاولة لاحتواء تداعيات الإجراء الديبلوماسي المتخذ بحق السفير الإيراني محمد رضا شيباني، بعدما بلغت الأزمة ذروتها السياسية.
تشير المعطيات إلى أنّ هذه المشاورات تُدار في دوائر ضيّقة وبوتيرة متسارعة، وسط حرص واضح على تجنّب انفجار سياسي أوسع أو انزلاق نحو أزمة مفتوحة مع طهران. غير أنّ اللافت في هذا المسار هو غياب وزير الخارجية يوسف رجّي عن هذه الاتصالات، مما يطرح علامات استفهام حول طبيعة المخرج الذي يتم العمل عليه، وحول الجهة التي ستتحمّل كلفته السياسية.
في الكواليس، يُرجّح أن يكون الحل قيد الإعداد بمثابة تسوية تحفظ الحد الأدنى من التوازن: لا تراجع كامل يحرج الدولة، ولا تصعيد يفاقم الانقسام الداخلي. إلا أنّ هذا النوع من المخارج غالباً ما يأتي على حساب موقع أو دور، مما يعزّز الفرضية القائلة إنّ وزير الخارجية قد يكون الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، سواء عبر تهميش دوره أو تحميله مسؤولية القرار.
هكذا، تتحوّل القضية من أزمة ديبلوماسية، إلى اختبار دقيق لتوازن السلطة داخل الدولة اللبنانية، ولطريقة إدارة الملفات الحساسة تحت ضغط الداخل والخارج.
Just in
15 :03
جنودٌ إسرائيليّون يتحصّنون في كنيسة دبل! تتمة
14 :59
غارة إسرائيلية على بلدة البيسارية
14 :55
صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: سلاح الجو سيكثف غاراته خلال الساعات المقبلة على إيران بنفس وتيرة بداية الحرب
14 :48
غارة تحذيرية على الضاحية الجنوبية لبيروت
14 :44
مجلس حقوق الإنسان: على إيران وقف هجماتها وتهديدها للدول المجاورة بشكل فوري وغير مشروط
14 :39
"صاروخٌ إيراني هدفه خارج لبنان"... الجيش يكشف تفاصيل سقوط الشظايا أمس! تتمة
Just in
-
15 :03
جنودٌ إسرائيليّون يتحصّنون في كنيسة دبل! تتمة
-
14 :59
غارة إسرائيلية على بلدة البيسارية
-
14 :55
صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: سلاح الجو سيكثف غاراته خلال الساعات المقبلة على إيران بنفس وتيرة بداية الحرب
-
14 :48
غارة تحذيرية على الضاحية الجنوبية لبيروت
-
14 :44
مجلس حقوق الإنسان: على إيران وقف هجماتها وتهديدها للدول المجاورة بشكل فوري وغير مشروط
-
14 :39
"صاروخٌ إيراني هدفه خارج لبنان"... الجيش يكشف تفاصيل سقوط الشظايا أمس! تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
