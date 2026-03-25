خاص - مرجع رفيع يكشف: لبنان عالق في توازن الشلل.. ولا تفاوض قبل تبدّل الشروط!
-
25 March 2026
-
23 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
خاص tayyar.org
في قراءة لافتة، يضع مرجع رفيع واقع الجمود السياسي في خانة "توازن هش" تحكمه ضغوط خارجية متصاعدة وتعقيدات داخلية متشابكة، كاشفاً أنّ الأفق مسدود أمام أي خرق قريب. فكل القوى، بحسب قوله، تترقب لحظة تبدّل في مواقف الآخرين بدل المبادرة.
ويحذّر المرجع من أنّ كسر هذا الجمود لن يكون نتيجة حوار داخلي تقليدي، بل إما ثمرة انقلاب في موازين القوى، أو نتيجة تسوية إقليمية كبرى تعيد رسم قواعد اللعبة في لبنان. حتى ذلك الحين، يبقى البلد أسير الانتظار على حافة تحوّل لم تتضح ملامحه بعد.
-
Just in
-
13 :36
الجيش الإسرائيلي: هاجما أمس الموقع الوحيد في إيران المسؤول عن تطوير الغواصات والأنظمة البحرية الإيرانية
-
13 :27
وكالة "رويترز": رئيس وزراء العراق يأمر باستدعاء القائم بأعمال السفارة الأميركية بسبب هجمات على قطاعات عسكرية
-
13 :12
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق الصواريخ من لبنان اتجاه "كريات شمونة" لا يتوقف وصفارات الإنذار تدوي بشكل متواصل
-
13 :10
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية
-
13 :06
كواليس - القرار المثير صدر قبل الاعلان عنه! تتمة
-
12 :59
غارتان إسرائيليتان على بلدة مجدلزون جنوبي لبنان
-
-
Other stories
-
-
-
EXCLUSIVE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
25 March 2026
-
-
-
25 March 2026
-
EXCLUSIVE
-
-
-
25 March 2026
-
-
-
-
25 March 2026
-
-
-
-
25 March 2026
-
-
-
-
25 March 2026
-
-
-
25 March 2026
-
-
-
25 March 2026
-
-
-
25 March 2026
-
-
-
25 March 2026