في قراءة لافتة، يضع مرجع رفيع واقع الجمود السياسي في خانة "توازن هش" تحكمه ضغوط خارجية متصاعدة وتعقيدات داخلية متشابكة، كاشفاً أنّ الأفق مسدود أمام أي خرق قريب. فكل القوى، بحسب قوله، تترقب لحظة تبدّل في مواقف الآخرين بدل المبادرة.



ويحذّر المرجع من أنّ كسر هذا الجمود لن يكون نتيجة حوار داخلي تقليدي، بل إما ثمرة انقلاب في موازين القوى، أو نتيجة تسوية إقليمية كبرى تعيد رسم قواعد اللعبة في لبنان. حتى ذلك الحين، يبقى البلد أسير الانتظار على حافة تحوّل لم تتضح ملامحه بعد.