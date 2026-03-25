أدرعي ينشر: لهذه الأسباب أنذرنا بإخلاء مدينة صور!
25 March 2026
15 mins ago
source: tayyar.org
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة "إكس":
"خاص جيش الدفاع يكشف الستار عن أسباب إخلاء مدينة صور: قيام حزب الله الإرهابي باتخاذ المدنيين دروعًا بشرية لإطلاق رشقات صاروخية مكثفة من بين الأحياء السكنية!
التموضع الإرهابي الخبيث حيث عمد حزب الله الإرهابي إلى زرع وتكريس بناه التحتية العسكرية في صلب التجمعات السكنية داخل مدينة صور والقرى المحيطة بها بسبق إصرار وتعمّد. ومنذ بدء اعتداءاته بإيعاز مباشر من النظام الإيراني أطلق عناصره قرابة 120 قذيفة صاروخية من تخوم الأحياء المأهولة، مستهترين بسلامة السكان ومحوّلين منازلهم إلى منصات إطلاق للغدر
ولأن الأولوية لحماية المدنيين لقد وجه جيش الدفاع إنذاراتٍ واضحة لسكان المنطقة بضرورة الإخلاء الفوري والابتعاد عن مكامن الخطر، وذلك قُبيل انطلاق موجة واسعة من الضربات الجوية الدقيقة التي استهدفت البنى التحتية الإرهابية
نتوجه إلى سكان لبنان وفي صور تحديدًا: إن حزب الله الإرهابي الذي ساقكم إلى أتون هذه الحرب رضوخًا للأجندة الإيرانية يتموضع اليوم عن عمد في قلب أحيائكم السكنية معرّضًا أمنكم للخطر الجسيم ومستجلبًا الدمار لقراكم ومقدراتكم
مدينة صور.. شاهدة ودليل النموذج الأبرز الذي يفضح نهج حزب الله الإرهابي في استغلال البيئة المدنية وتجيير دماء اللبنانيين ومستقبلهم خدمةً لمصالح نظام الملالي في طهران."
#خاص جيش الدفاع يكشف الستار عن أسباب إخلاء مدينة صور: قيام حزب الله الإرهابي باتخاذ المدنيين دروعًا بشرية لإطلاق رشقات صاروخية مكثفة من بين الأحياء السكنية!— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 25, 2026
🔸 التموضع الإرهابي الخبيث حيث عمد حزب الله الإرهابي إلى زرع وتكريس بناه التحتية العسكرية في صلب التجمعات السكنية داخل… pic.twitter.com/dgldVvslD2
Just in
12 :06
مصدر إيراني كبير لـ"رويترز": باكستان سلمت طهران مقترحًا أميركيًا وما زال مكان إجراء المحادثات قيد المناقشة
11 :55
غارات إسرائيلية تستهدف بلدة الحنية في قضاء صور
11 :52
راشيل كرم في حلقة نارية: هؤلاء أبطال وآخرون شعب الله المختار؟ هذه أرضنا وتسليم السلاح في هذه الحالة تتمة
11 :45
إليكم حصيلة الشهداء المسعفين! تتمة
11 :39
قائد البحرية الإيرانية: نرصد حاملة الطائرات لينكولن وستكون هدفًا لنا إن دخلت مجالنا الصاروخي
11 :30
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت 4 دفعات صاروخية باتجاه إسرائيل خلال 40 دقيقة
Other stories
راشيل كرم في حلقة نارية: هؤلاء أبطال وآخرون شعب الله المختار؟ هذه أرضنا وتسليم السلاح في هذه الحالة
إليكم حصيلة الشهداء المسعفين!
ما حقيقة انسحاب الجيش اللبناني من دبل؟
جلسة لمجلس الوزراء غدًا في السرايا
سماع دويّ انفجار في شبعا... وقلق بين الأهالي!
طقس الشعانين: عاصفُ وماطر؟!
بالفيديو: ليلة رعب عاشتها الضاحية الجنوبية!
الواقع الحدودي بين لبنان وسوريا ودور دمشق المرتقب في لبنان - (النائب الدكتور أمل بو زيد)
إسرائيل تعمل لـِ "جيش جنوبي" والحزب يراهن على 6 شباط و7 أيار
لهذه الأسباب رفض وليد جنبلاط الافتراق عن بري
عون هنّأ بـ"عيد البشارة": فلتكن بشارة وطن يتجاوز أحزانه ويسلك من جديد طريق السيادة والكرامة
أبو زيد: في عيد البشارة يلتقي الإيمان مع الرجاء وتلتقي القلوب على كلمةٍ واحدة.. المحبة
خارطة ترامب الجديدة... هل يدفع شيعة لبنان ثمن الممحاة والقلم؟
بسبب الحرب.. الكهرباء نحو تقنين قاسٍ ووزير الطاقة “مش على السمع”
اتصال بين عون وبري.. هذا ما قد يحصل الخميس المقبل!
توسع إسرائيل لنهر الليطاني ينذر بحرب طويلة في لبنان...
الرئيس عون للبنانيين: لا حرب أهلية
قرار طرد السفير الإيراني في بيروت ينطوي على خفة وتهوُّر كبيرَين
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 25 آذار 2026
إعلاميون إسرائيليون بعيداً عن الرقيب: محاولات انتحار في مستوطنات الشمال
الزهور في كينيا ضحية أخرى للحرب على إيران
راشيل كرم في حلقة نارية: هؤلاء أبطال وآخرون شعب الله المختار؟ هذه أرضنا وتسليم السلاح في هذه الحالة
ماتشادو: سأشارك في العملية الانتخابية بفنزويلا.. و"عقيدة تشافيز" بصدد "الانهيار"
احمي نفسك.. راوتر منزلك قد يتحول إلى أداة اختراق
إليكم حصيلة الشهداء المسعفين!
بالفيديو: سقوط صاروخ قرب محطة كهرباء في إسرائيل
بعد إعلان رحيله.. وداع حار من نجوم ليفربول لصلاح
مصر: فاجعة في الإسكندرية بعد مقتل أم وأبنائها الخمسة على يد شقيقهم
انتخابات تشريعية في الدنمارك... رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن الأوفر حظاً
حكم قضائي بسجن شقيق شيرين عبد الوهاب بعد الاعتداء عليها
