كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة "إكس":

"خاص جيش الدفاع يكشف الستار عن أسباب إخلاء مدينة صور: قيام حزب الله الإرهابي باتخاذ المدنيين دروعًا بشرية لإطلاق رشقات صاروخية مكثفة من بين الأحياء السكنية!

​التموضع الإرهابي الخبيث حيث عمد حزب الله الإرهابي إلى زرع وتكريس بناه التحتية العسكرية في صلب التجمعات السكنية داخل مدينة صور والقرى المحيطة بها بسبق إصرار وتعمّد. ومنذ بدء اعتداءاته بإيعاز مباشر من النظام الإيراني أطلق عناصره قرابة 120 قذيفة صاروخية من تخوم الأحياء المأهولة، مستهترين بسلامة السكان ومحوّلين منازلهم إلى منصات إطلاق للغدر

​ولأن الأولوية لحماية المدنيين لقد وجه جيش الدفاع إنذاراتٍ واضحة لسكان المنطقة بضرورة الإخلاء الفوري والابتعاد عن مكامن الخطر، وذلك قُبيل انطلاق موجة واسعة من الضربات الجوية الدقيقة التي استهدفت البنى التحتية الإرهابية

​نتوجه إلى سكان لبنان وفي صور تحديدًا: إن حزب الله الإرهابي الذي ساقكم إلى أتون هذه الحرب رضوخًا للأجندة الإيرانية يتموضع اليوم عن عمد في قلب أحيائكم السكنية معرّضًا أمنكم للخطر الجسيم ومستجلبًا الدمار لقراكم ومقدراتكم

​مدينة صور.. شاهدة ودليل النموذج الأبرز الذي يفضح نهج حزب الله الإرهابي في استغلال البيئة المدنية وتجيير دماء اللبنانيين ومستقبلهم خدمةً لمصالح نظام الملالي في طهران."