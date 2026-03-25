نفت بلدية دبل بشكل قاطع الأنباء التي تحدثت عن انسحاب الجيش اللبناني من البلدة، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية تمامًا عن الصحة.



وأوضحت أن ما جرى هو عملية إعادة تمركز لوحدات الجيش داخل أحياء البلدة، ضمن خطة عسكرية تهدف إلى تعزيز الوجود العسكري وحماية المنطقة.



وأكدت البلدية أن أبناء دبل يقفون خلف المؤسسة العسكرية ويتمسكون بالشرعية وبالجيش اللبناني «حتى آخر نفس».