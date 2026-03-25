سُمع دويّ انفجار قوي في بلدة شبعا، تبيّن بحسب المعلومات الأوليّة أنّه ناجم عن تفجير داخل أحد المنازل في منطقة البيادر.



وأفادت المعلومات أنّ الصوت دوّى في أرجاء البلدة والمناطق المجاورة، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي، فيما لم تُعرف بعد طبيعة التفجير أو أسبابه بشكل دقيق.