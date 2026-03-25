طقس الشعانين: عاصفُ وماطر؟!
25 March 2026
8 secs ago
source: tayyar.org
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهر بخاصة جوب البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق. يتوقع حدوث انفراجات خلال النهار.
وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا اليوم الاربعاء بمنخفض جوي واسع النطاق يتمركز جنوب غرب تركيا ويتجه شرقا مصحوبا بكتل هوائية باردة، مما يؤدي الى طقس ممطر بغزارة أحيانا، ثلوج على المرتفعات، رياح ناشطة وعواصف رعدية ويستمر حتى مساء يوم الجمعة حيث ينحسر تدريجيا ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجددا يوم الأحد بمنخفض جوي آخر مصحوب بكتل هوائية باردة رطبة مع رياح شديدة وأمطار غزيرة ويستمر حتى بداية نيسان.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و22، في طرابلس بين 11 و20 درجة وفي زحلة بين 6 و17 درجة.
- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات انخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خاصة جنوب البلاد يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق. تخف حدة الامطار خلال الليل.
الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهر بخاصة جوب البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق. يتوقع حدوث انفراجات خلال النهار.
الجمعة: غائم إلى غاىم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا فترة قبل الظهر مع ثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق، تنشط الرياح فتصل سرعتها الى 60 كلم/ساعة، تخف حدة الامطار اعتبارا من بعد الظهر وتنحسر مساء ويستقر الطقس تدريجيا.
السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة لتلامس معدلاتها وضباب محلي على المرتفعات .
-الحرارة على الساحل من 9 إلى 22 درجة، فوق الجبال من 4 إلى 16 درجة، في الداخل من 5 إلى 18 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 20 و45 كم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و85 %.
- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 19°م.
- الضغط الجوي: 1000 HPA أي ما يعادل: 750 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 05:37 ساعة غروب الشمس:17:53
