

هنّأ الرئيس جوزاف عون اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، بحلول عيد بشارة السيدة العذراء، هذا العيد الوطني الجامع الذي يوحّد اللبنانيين جميعاً حول معاني الرجاء والحياة الجديدة.



فلتكن بشارة هذا العيد بشارة نهوض، وبشارة وحدة، وبشارة وطن يتجاوز أحزانه ويسلك من جديد طريق السيادة والكرامة