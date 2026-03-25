بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

اعتبر مرجع سياسي لـ»الجمهورية»، أنّ «قرار طرد السفير الإيراني في بيروت ينطوي على خفة وتهوُّر كبيرَين». وأضاف: «إنّها محاولة استدراج مريبة إلى بوسطة عين رمانة جديدة، لكن لن نقع في هذا المحظور».