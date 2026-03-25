



اللواء: أسرار



همس

تدور مقاربات متعددة لكيفية إيجاد معالجة لقضية إبعاد السفير الإيراني، أو أن ما كُتب قد كُتب بانتظار الوسطاء لإنهاء ذيول قرار الخارجية..





غمز

يسود غضب واضح لدى الجهات المستفيدة من المساعدات والمنح المالية من التباطؤ في صرفها، في ظل ظروف معيشية وحياتية بالغة الصعوبة!





لغز

تتفاقم عمليات التعبئة بين حزبين خصمين، وسط مخاوف من أن تتحول ممارسات عدائية، تؤسس لشرخ خطير..













نداء الوطن: خفايا



كشفت مصادر سياسية رفيعة أن القرار المتعلِّق بالسفير الإيراني في لبنان متخذ على أعلى المستويات ومحاولة تحميل القرار إلى وزير الخارجية وحده تعمية على الحقيقة. كما كشفت هذه المصادر أن الرئيس بري في جو القرار حين زار بعبدا الإثنين.



لوحظت سرعة الترحيب الأميركي بقرار وزارة الخارجية بترحيل السفير الإيراني، ولكنّ مصدرًا أميركيًا قال إذا تراجعت الحكومة عن القرار فإنها ستخسر كل مصداقية لها أميركيًا وعربيًا.



في ظلّ النزوح إلى المناطق الآمنة، لوحظت في بعض مناطق كسروان ظاهرة حمل السلاح الفردي بين النازحين في الأماكن العامة.













البناء: خفايا وكواليس



خفايا

يقول مصدر دبلوماسي في إحدى الدول التي تلعب دور الوساطة بين إيران وأميركا إن أحد الاقتراحات التي يتم بناؤها لهدنة تتخللها المفاوضات يقوم على ربط وقف إطلاق النار بسحب الأساطيل والتعهد الأميركي بعدم العودة إلى الحرب مقابل فتح مضيق هرمز ومنح إيران صلاحية استيفاء رسوم على السفن التي تعبر المضيق، خصوصاً ناقلات النفط بما يسمح لإيران بتعويض خسائر الحرب من جهة وفروق مبيعات النفط في ظل العقوبات عن سعر السوق العالمي. ويجري الحديث عن نسبة 10% كرسوم عبور أي ما يعادل مليوني برميل يومياً وما يضمن لإيران أكثر من 70 مليار دولار سنوياً لمدة عشر سنوات.



كواليس

يؤكد خبير عسكري أن أحد عناصر خفض بنيامين نتنياهو لنبرة التعليق على فرضية وقف الحرب من الجانب الأميركي على إيران هو أن “إسرائيل” التي تعاني نقصاً حاداً في ذخائر الدفاع الجوي لم تتلق لأسبوع كامل أي إمداد أميركي بداعي عدم وجود ما يكفي من هذه الذخائر بعدما سجل المخزون الأميركي تجاوز الخط الأحمر. ويؤكد الخبراء أن خروج أميركا من الحرب يعني خروج “إسرائيل” منها حكماً، لأن مواصلة الحرب مع إيران أكبر من طاقة “إسرائيل” في ظل تفوّق الصواريخ الإيرانية على الدفاعات الجوية في ظروف طبيعية، فكيف في ظروف تراجع المخزون ويعتقد الخبراء أن إحدى القضايا المهمة التي تقلق “إسرائيل” هي أن تُكمل إيران الحرب على “إسرائيل” حتى لو توقفت الحرب مع أميركا في ظل تمسك إيران بربط وقف النار بتطبيق اتفاق وقف النار في كل من لبنان وغزة.