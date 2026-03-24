كتب الإعلامي حسن عليق عبر "أكس":



- الرئيس نبيه بري للسفير الإيراني في لبنان: ممنوع أن تغادر.

- الرئيس بري لرئيس الجمهورية جوزف عون: قرار طرد السفير الإيراني لن يمرّ، ولن يتم التعامل معه بصفته قراراً عابراً يمكن القبول به في أي ظرف من الظروف.