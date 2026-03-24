نشرت وزارة الصحة العامة التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان.



وجاء في التقرير أن "العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 24 آذار ارتفع إلى 1072، كما ارتفع عدد الجرحى الى 2966.



وقد استشهد في الساعات الاربع والعشرين الماضية 33 مواطنا وجرح 90".