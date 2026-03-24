نقلت القناة 12 عن مسؤول أميركي: "الجيش الأميركي يقدر أن الصاروخ الإيراني الذي سقط في لبنان كان موجهاً إلى دولة أخرى - على الأرجح قبرص - لكنه تفكك في الجو فوق لبنان وسقطت أجزاؤه في منطقة بيروت".