أفادت معلومات أن ما حصل في كسروان عبارة عن صاروخ انفجر في الفضاء وسقطت منه شظايا وحطام ناتجة عن اعتراضات إسرائيلية في منطقة كسروان، تحديداً في فيطرون، كفردبيان، قليعات، جونيه، وساحل علما.

