كتب الصحافي سامي كليب عبر اكس:



طرد السفير الإيراني اليوم من لبنان في غداة استهداف الحازمية القريبة من الرئاسة ووزارة الدفاع ، وبعد اسابيع على حظر النشاط العسكري لحزب الله وتوجه الدولة (ربما) لتشكيل وفد تفاوضي بلا الشيعة، والضجة القائمة بشأن النزوح ومنطقة الكرنتينا، يقابلها حزب الله برفع مستوى الحرب ضد إسرائيل غير آبه بكل قرارات الحكومة وبتصريحات حول النية باسقاط الحكومة التي ذهب بعض مسؤوليه الى اتهامها علنا بالخيانة مع البدء بتوجيه الاتهامات ايضا لرئيس الجمهورية .

المشكلة ان لبنان الذي تستيقظ فيه الغرائز البدائية والمذهبية من عصور الجاهلية وما تلاها عند اصغر حادث ، يقف اليوم كما دائما على برميل بارود الانفجار الداخلي، وغالبا ما تتدخل طوابير خامسة لإنعاش الفتنة وإيقاظها بذرائع كثيرة….

هل يقع المحظور؟ وهل سيكون الجيش مستعدًا لمواجهة الأمر؟ وهل الحكومة نفسها قادرة فعلا على تنفيذ كل قراراتها ؟ وهل سينجح الرئيس نبيه بري في الاستمرار بتغطية قرارات الدولة بما فيها طرد السفير الإيراني ؟

اتمنى شخصيا إلا يحدث شيء في وطن مدمر على كل المستويات ويواجه أقسى لحظة في تاريخه…. لكن للأسف مؤشرات الانفجار أكبر بكثير من مؤشرات التوافق

