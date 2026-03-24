سامي كليب: لبنان يقف على برميل بارود الانفجار الداخلي.. هل يقع المحظور؟
24 March 2026
32 secs ago
source: tayyar.org
كتب الصحافي سامي كليب عبر اكس:
طرد السفير الإيراني اليوم من لبنان في غداة استهداف الحازمية القريبة من الرئاسة ووزارة الدفاع ، وبعد اسابيع على حظر النشاط العسكري لحزب الله وتوجه الدولة (ربما) لتشكيل وفد تفاوضي بلا الشيعة، والضجة القائمة بشأن النزوح ومنطقة الكرنتينا، يقابلها حزب الله برفع مستوى الحرب ضد إسرائيل غير آبه بكل قرارات الحكومة وبتصريحات حول النية باسقاط الحكومة التي ذهب بعض مسؤوليه الى اتهامها علنا بالخيانة مع البدء بتوجيه الاتهامات ايضا لرئيس الجمهورية .
المشكلة ان لبنان الذي تستيقظ فيه الغرائز البدائية والمذهبية من عصور الجاهلية وما تلاها عند اصغر حادث ، يقف اليوم كما دائما على برميل بارود الانفجار الداخلي، وغالبا ما تتدخل طوابير خامسة لإنعاش الفتنة وإيقاظها بذرائع كثيرة….
هل يقع المحظور؟ وهل سيكون الجيش مستعدًا لمواجهة الأمر؟ وهل الحكومة نفسها قادرة فعلا على تنفيذ كل قراراتها ؟ وهل سينجح الرئيس نبيه بري في الاستمرار بتغطية قرارات الدولة بما فيها طرد السفير الإيراني ؟
اتمنى شخصيا إلا يحدث شيء في وطن مدمر على كل المستويات ويواجه أقسى لحظة في تاريخه…. لكن للأسف مؤشرات الانفجار أكبر بكثير من مؤشرات التوافق
Just in
16 :00
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صواريخ بعيدة المدى من لبنان اتجاه منطقة تل أبيب
15 :58
معلومات عن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في مناطق عدة في كسروان
15 :52
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه منطقة الجليل شمالي إسرائيل
15 :49
معلومات عن استهداف شقة سكنية في ساحل علما
15 :44
ما يسمع في المناطق اللبنانية ناتج عن صواريخ اعتراضية لمحاولة تصدي للصواريخ الإيرانية
15 :33
رئيس الوزراء الباكستاني: مستعدون لاستضافة محادثات بين أميركا وإيران لتسوية الصراع
Other stories
-
-
-
الخارجية اللبنانية: قرار سحب اعتماد السفير الايراني لا يعتبر قطعا للعلاقات الدبلوماسية
-
هكذا علّق وهاب على طرد السفير الإيرانيّ!
-
بالفيديو: غارة عنيفة على محيط صور
-
تحضّروا... منخفض جويّ يصل غدًا ويستمرّ حتّى نهاية الأسبوع!
-
كلمة لباسيل بعد ظهر اليوم
-
لبنان يسحب الاعتماد عن السفير الإيراني المعيّن... ويمنحه حتى الأحد للمغادرة
-
إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان 9 قرى في الجنوب: "انتقلوا فورا إلى شمال نهر الزهراني"!
-
كاتس يهدّد: "مئات الآلاف من سكان الجنوب لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم"!
-
أدرعي: "الحزب تحت القصف وسيتعرض للمزيد... لحظة ندم ستأتي بعد فوات الأوان"!
-
في لبنان: استشهاد ناظر في مدرسة جرّاء غارة!
-
شهداء وجرحى إثر غارات على بلدات في قضاء صور
-
EXCLUSIVE
خاص - نتائج أي تفاهم أميركي – إيراني: إعادة رسم دور لبنان؟!
-
حصيلة الغارة على بشامون..!
-
أدرعي يكشف: استهدفنا محطة بث..!
-
إليكم جديد محاكمة علي برّو...
-
ترامب ودخان التفاوض:إسرائيل تسرع الحسم في إيران لتتفرغ للحزب
-
EXCLUSIVE
خاص - العزل حتى الأوّلي!
-
استشهاد فلسطيني بغارة في صور
-
"الحزب" يضع شروطه: هل يفصل مساره عن إيران؟
-
ماكرون يُحذّر من أيّ عملية برّية إسرائيلية في لبنان
-
