الخارجية اللبنانية: قرار سحب اعتماد السفير الايراني لا يعتبر قطعا للعلاقات الدبلوماسية
24 March 2026
13 secs ago
source: tayyar.org
على ضوء ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن قرار سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني محمد رضا رؤوف شيباني سندا للمادة ٩ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، لا يعتبر قطعاً للعلاقات الدبلوماسية مع ايران، بل هو تدبير بحق السفير لمخالفته أصول التعامل الدبلوماسي وموجباته كسفير معين في لبنان.
وقالت: "المادة ٤١ من الاتفاقية المشار إليها تمنع الدبلوماسيين من التدخل في الشؤون الداخلية للدول المعتمدين لديها، والسفير شيباني أدلى بتصاريح تدخل فيها في السياسة الداخلية للبنان وقيم القرارات المتخذة من قبل الحكومة إضافة إلى ذلك أجرى لقاءات مع جهات غير رسمية لبنانية من دون المرور بوزارة الخارجية".
وأكدت الوزارة من جهة أخرى أنها تحرص دائما على أفضل علاقات الصداقة مع الجمهورية الإيرانية وغيرها من الدول، علاقات ندية مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بشؤون الغير.
Just in
16 :00
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صواريخ بعيدة المدى من لبنان اتجاه منطقة تل أبيب
15 :58
معلومات عن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في مناطق عدة في كسروان
15 :52
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه منطقة الجليل شمالي إسرائيل
15 :49
معلومات عن استهداف شقة سكنية في ساحل علما
15 :44
ما يسمع في المناطق اللبنانية ناتج عن صواريخ اعتراضية لمحاولة تصدي للصواريخ الإيرانية
15 :33
رئيس الوزراء الباكستاني: مستعدون لاستضافة محادثات بين أميركا وإيران لتسوية الصراع
