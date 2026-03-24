هكذا علّق وهاب على طرد السفير الإيرانيّ!
24 March 2026
6 secs ago
source: tayyar.org
كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "إكس":
"طرد السفير الإيراني خطوة متسرعة وغير محسوبة. ترامب يفاوض إيران ولبنان يطرد سفيرها. حسابات غير دقيقة ومزايدات لن يشتريها أحد".
Just in
14 :40
وزير الخارجية الإسباني:
- على إيران وقف هجماتها على الخليج وفتح مضيق هرمز ووقف دعم الميليشيات في العراق ولبنان
- نجدد إدانتنا لاجتياح إسرائيل جنوب لبنان وندين الهجمات على بيروت
14 :38
وزارة الخارجية الأميركية: روبيو سيحضر الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في فرنسا الجمعة وسيناقش "الحرب الأوكرانية" وأوضاع "الشرق الأوسط"
14 :34
وزير الخارجية الإسباني: نجدد إدانتنا لاجتياح إسرائيل جنوب لبنان وندين الهجمات على بيروت
14 :27
سمير جعجع للـMTV:
- حسنًا فعلت الحكومة اللبنانية بقرار طرد السفير الإيراني ورجّي بحث في هذا القرار مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
- كلّ الخسائر التي يتكبّدها لبنان يجب أن تتحمّلها إيران لأن "لا ناقة ولا جمل للبنان" بالحرب وعلى الحكومة اللبنانية أن تحضّر تقريرًا بالخسائر وأن ترفعها إلى إيران
14 :20
التلفزيون الإيراني: عبور سفينة تايلاندية من مضيق هرمز بالتنسيق مع عُمان
14 :15
غارة إسرائيلية جديدة على بلدة تبنين في قضاء مرجعيون
