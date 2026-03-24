وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارًا عاجلًا على منصة "اكس" إلى سكان لبنان وتحديدًا في القرى التالية: بير السناسل - دير كيفا - كفر دونين - الشهابية (طير زبنا) - السلطانية - دير انطار - القنطرة - الغندورية - برج قلاويه.

وكتب:

"أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المناطق. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.

حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني".