إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان 9 قرى في الجنوب: "انتقلوا فورا إلى شمال نهر الزهراني"!
24 March 2026
1 min ago
source: tayyar.org
وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارًا عاجلًا على منصة "اكس" إلى سكان لبنان وتحديدًا في القرى التالية: بير السناسل - دير كيفا - كفر دونين - الشهابية (طير زبنا) - السلطانية - دير انطار - القنطرة - الغندورية - برج قلاويه.
وكتب:
"أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المناطق. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني".
أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المناطق. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
Just in
13 :08
غارة استهدفت المبنى المهدد بلدة البرج الشمالي في صور
13 :07
كلمة لباسيل بعد ظهر اليوم تتمة
13 :00
غارة إسرائيلية تستهدف محطة "الأمانة" للمحروقات في بلدة كفرتبنيت - قضاء النبطية
12 :53
وكالة "مهر": تعيين محمد باقر ذو القدر أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران خلفاً لعلي لاريجاني
12 :49
المتحدث باسم الخارجية القطرية: موقفنا واضح بضرورة إنهاء الحرب عبر السبل الدبلوماسية ولا جهد قطريًا مباشرًا في ما يتعلق بوساطة بين الطرفين
12 :46
لبنان يسحب الاعتماد عن السفير الإيراني المعيّن... ويمنحه حتى الأحد للمغادرة تتمة
EXCLUSIVE
EXCLUSIVE
EXCLUSIVE
كلمة لباسيل بعد ظهر اليوم
