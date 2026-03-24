هدد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن "مئات الآلاف من سكان جنوب لبنان الذين نزحوا لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم، إلى حين يتم ضمان الأمن الكامل لسكان شمال إسرائيل"، بحسب "روسيا اليوم".



وأعلن أن "الجيش الإسرائيلي قام بتفجير جميع الجسور الخمسة التي كان يستخدمها حزب الله لنقل الإرهابيين والأسلحة فوق نهر الليطاني"، مؤكدا أن "القوات الإسرائيلية ستسيطر على الجسور المتبقية وعلى المنطقة الأمنية الممتدة حتى نهر الليطاني".