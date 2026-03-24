نفذت مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة حاروف في قضاء النبطية.

وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" باستشهاد المواطن محمود حمد في غارة شنها الطيران الحربي المعادي على بلدته كفرتبنيت، والشهيد حمد هو الناظر العام في معهد النبطية الفني الرسمي، وقد نعته روابط المعلمين، وتجمع المعلمين في لبنان كأحد كوادره الذين "انضموا الى قافلة المعلمين الشهداء، الذين خطوا بدمائهم الزكية على لوح مدرسة المقاومة مسيرة من العلم والجهاد"، بحسب بيان التجمع.