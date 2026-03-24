صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة بشامون قضاء عاليه أدت إلى 3 شهداء من بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات و4 جرحى.

وأدت الغارات على بلدات في قضاء صور إلى التالي:

سلعا: شهيدان وخمسة جرحى

صريفا: ثلاثة شهداء

عيتيت: جريحان".