خاص - نتائج أي تفاهم أميركي – إيراني: إعادة رسم دور لبنان؟!
24 March 2026
source: tayyar.org
tayyar.org
أعاد الكلام عن احتمال إبرام صفقة أميركية – إيرانية، وضع لبنان مجدداً ضمن قلب التوازنات الإقليمية. فخصوصية موقعه، وارتباطه بالنفوذ الإيراني، تجعله ساحة تلقّي مباشر لأي تبدّل في العلاقة بين واشنطن وطهران، سواء اتخذ شكل تهدئة أو إعادة توزيع للأدوار.
يرجِّح مصدر ديبلوماسي غربي في حال نضوج تفاهم بين الطرفين، أن "تنعكس أولى نتائجه على مستوى خفض التصعيد في ساحات الاشتباك، ومنها الجنوب. إذ قد تتجه إيران إلى إعادة ضبط إيقاع حضورها الإقليمي، بما يفتح نافذة أمام مسارات تفاوضية أكثر استقراراً بين لبنان وإسرائيل، تتصل بملفات حساسة كترسيم الحدود أو تثبيت قواعد الاشتباك". ويشير إلى أن "هذا التحول لا يعني بالضرورة تقليص دور حزب الله، بل إعادة تنظيم الدور ضمن مقاربة أكثر براغماتية، وقد يتحول من عنصر ضغط ميداني إلى ورقة سياسية محسوبة، تُستخدم ضمن سقوف تفاوضية محددة، مما يعكس إعادة تموضع لا تراجعاً".
ويعتبر أن هذا المسار قد يترافق لبنانياً مع ضغوط دولية متزايدة لتعزيز دور الدولة، خصوصاً في ملف السلاح، مستفيدة من مناخ إقليمي أقل احتقاناً.
يضيف: "أما إذا تعثرت المفاوضات، فسيكون لبنان أمام سيناريو معاكس، حيث يتحول إلى ساحة تصعيد ورسائل متبادلة، بما يعمّق هشاشته ويعيد تثبيت موقعه كرهينة لتقلبات الصراع الأكبر".
Just in
13 :08
غارة استهدفت المبنى المهدد بلدة البرج الشمالي في صور
13 :07
كلمة لباسيل بعد ظهر اليوم تتمة
13 :00
غارة إسرائيلية تستهدف محطة "الأمانة" للمحروقات في بلدة كفرتبنيت - قضاء النبطية
12 :53
وكالة "مهر": تعيين محمد باقر ذو القدر أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران خلفاً لعلي لاريجاني
12 :49
المتحدث باسم الخارجية القطرية: موقفنا واضح بضرورة إنهاء الحرب عبر السبل الدبلوماسية ولا جهد قطريًا مباشرًا في ما يتعلق بوساطة بين الطرفين
12 :46
لبنان يسحب الاعتماد عن السفير الإيراني المعيّن... ويمنحه حتى الأحد للمغادرة تتمة
كلمة لباسيل بعد ظهر اليوم
