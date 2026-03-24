أفادت مراسلة "الجديد" أنّ قاضي التحقيق الاول في بيروت الرئيسة رولا عثمان أصدرت قرارها الظني بقضية علي برو حيث اعتبرت أفعاله تشكل جنح ومنعت المحاكمة عنه بالجناية خلافا لمطالعة النيابة العامة الاستئنافية وأبقت على توقيفه ولقد أحيل الملف الى النيابة العامة الاستئنافية لاتخاذ موقف من القرار اما لاستئنافه او الموافقة عليه."