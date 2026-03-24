غادة حلاوي - المدن



فاجأ صمود إيران في الحرب وإمكاناتها للمواجهة عدداً من الدول الغربية والعربية، كما كشف حزب الله عن عنصر مفاجأة مماثل في قدراته الميدانية. وبفعل تطورات الميدان، بادرت بعض الدول العربية إلى فتح قنوات اتصال لطرح سؤال مفاده: هل يمكن لحزب الله فصل مسار الحرب عن إيران، وتحت أي شروط؟ يرى الحزب أنّه من المبكر فتح ملف المفاوضات، في ظل حرب يُتوقع أن تطول أشهراً، وقد تواصلها إسرائيل على لبنان بمعزل عن إيران.

بعد اغتيال السيد علي خامنئي، وجد حزب الله نفسه أمام خيارين: إما الاكتفاء بترقّب الوضع من بعيد، أو الانخراط في المعركة. وبحسب معلوماته، كانت إسرائيل تعتزم شنّ حرب استباقية عليه، عبر تنفيذ سلسلة اغتيالات متزامنة. إلا أنّ الصواريخ التي أُطلقت سرّعت وتيرة المواجهة، فيما فشلت عملية استهداف مسؤوليه بفارق زمني ضئيل.

للحرب على إسرائيل عنوانان: حرب نارية وأخرى ميدانية. المقصود بالأولى منع تقدّم إسرائيل بالنار، بحيث كلما توسّعت نحو الداخل اللبناني تضاعفت إمكانات استهدافها. أما الحرب الميدانية فمرتبطة بموازين القوى والمعادلات، وكيف يمكن لـه فرض معادلات جديدة، من قبيل تهجير مقابل تهجير، واستهداف مقابل استهداف.

ليس خافياً حجم التنسيق بين جبهتي إيران والضاحية، إذ لا يزال حزب الله يحصر استهدافاته بالمواقع العسكرية ويُحيّد الأهداف المدنية حتى الآن.

وفي تقدير الحزب، فإنها حرب طويلة الأمد، استعدّت لها طهران على هذا الأساس. ولا تبدو إسرائيل متضررة من إطالة أمدها، فيما تختلف حسابات الولايات المتحدة التي تريدها لها أن تنتهي.

تركيز حزب الله على الميدان يُبعده عن الانخراط في مقترحات تُطرح على شكل مبادرات لم تستوقفه حتى الآن. وقد حاولت فرنسا تبنّي المقترح اللبناني لتأمين غطاء داخلي له، لكنها فشلت في الترويج، في ظل غياب دور فعلي لها وسعيها إلى تثبيت حضورها واستمرار عمل قواتها في الجنوب. في المقابل، لم تُعر الولايات المتحدة المبادرة اهتماماً يُذكر. وفي هذا السياق، تنبّه الرؤساء الثلاثة في لبنان إلى أنّ الميدان هو الذي يحدّد مسار أي مفاوضات محتملة. وقد فرمل الميدان اندفاعة التفاوض الرئاسية، فانحاز رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري القائل بعدم إجراء مفاوضات من دون وقف النار، فيما أبدى رئيس الحكومة نواف سلام تفهّماً، مطالباً بأن يكون على تواصل دائم مع الحزب.

ويرى الحزب أنَّ الحديث عن مبادرات سابق لأوانه، بالرغم من سعي دول عدة إلى استطلاع شروطه لوقف إطلاق النار. كما تبدي هذه الدول قلقاً من تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان، ومن نتائج قد تصبّ في مصلحة إسرائيل، بما يتيح لها إعادة توجيه حربها نحو غزة وتهجير سكانها.

وتفيد معلومات "المدن" بأن دولاً عدة سألت الحزب الله عن شروطه لوقف إطلاق النار، وعن إمكان فصل مسار الحرب في لبنان عن مسارها في إيران. وقد أبلغت هذه الدول الحزب رغبتها في فصل الجبهتين، فجاء ردّه عبر ورقة شروط من ثمانية بنود، أبرزها: وقف العدوان، انسحاب إسرائيل، تحرير الأسرى، ضمان عودة الأهالي إلى قراهم، تأمين إعادة الإعمار، منع تكرار الخروقات الإسرائيلية لما بعد اتفاق تشرين، عدم منح إسرائيل حرية الحركة في لبنان بموجب أي تفاهم أميركي – إسرائيلي، والتزام أي جهة ضامنة بدورها الفعلي من دون توفير ذرائع لعدوان جديد.

"لا يُلدغ المؤمن من جحره مرتين"، يقول حزب الله في قراءته، جازماً أن العودة إلى ما كان عليه الوضع سابقاً مستحيلة، كما أنّ القبول بأنصاف الحلول غير وارد.

وفي تقديره، فإن التزام إسرائيل بشروط كهذه كفيل، إن حصل، بفصل المسارين بين لبنان وإيران، بما يعني أنَّ إسرائيل تكون قد سلّمت بالشروط ولبنان حقّق مطالبه، وعندها لن تعارض إيران.

قد تبدو هذه الشروط معقّدة، وقد لا تلقى قبولاً لدى إسرائيل، لكن السيناريوهات المحتملة تنحصر في ثلاثة: إما تسوية إيرانية تشمل لبنان، أو رفض إسرائيلي لفصل المسارات مع الاستمرار في الحرب، وهذا ما يفرض على لبنان مواصلة المواجهة، أو أن تتجه إيران، بعد إنهاكها، إلى تسوية، وعندها يصبح على لبنان تحسين شروطه.