ماكرون يُحذّر من أيّ عملية برّية إسرائيلية في لبنان
24 March 2026
24 mins ago
source: tayyar.org
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن أي «احتلال» لا يضمن «أمن أيّ شخص كان»، محذراً إسرائيل من مخاطر عملياتها البرية في لبنان، وذلك خلال افتتاحه معرضاً مخصصاً لمدينة جبيل الأثرية في معهد العالم العربي بباريس.
وصرّح ماكرون، في حضور وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة: «لا احتلال، ولا أي شكل من أشكال الاستعمار، لا هنا ولا في الضفة الغربية ولا في أي مكان آخر، يضمن أمن أيّ شخص كان»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف ماكرون: «في زمن الشقاق الديني، وبينما يسعى البعض لدفعنا نحو حروب متصاعدة، وفي وقت يحاول آخرون إقناعنا بأن الأمن لا يتحقق إلا بغزو الجار الذي نخشاه، يذكّرنا لبنان بأمر واحد: قوة العالمية»، مشيراً إلى «قوة القانون الدولي».
ولفت ماكرون إلى أن المعرض المخصص لتاريخ مدينة جبيل اللبنانية يروي «الكثير عن مصير لبنان»، و«مقاومته للإمبراطوريات»، وهو «ضد الحرب» التي عقّدت وصول عدد كبير من الأعمال المعروضة في باريس.
Just in
11 :39
خاص - نتائج أي تفاهم أميركي – إيراني: إعادة رسم دور لبنان؟! تتمة
11 :33
وزير الدفاع الإسرائيلي: مئات الآلاف من اللبنانيين الذين غادروا شمال الليطاني لن يعودوا حتى يعود الأمن لسكان الشمال
11 :31
وزير الداخلية أحمد الحجّار:
- الأجهزة الأمنية تعمل على أمن اللبنانيين والنازحين وتعزيز الحضور الأمني من خلال أجهزة المعلومات والمخابرات لمواكبة ما يحصل على الأرض
- ننظر إلى عدد الإشكالات في بعض مراكز النزوح وعددها مقبول وضمن الحدود المعقولة وهناك ملاحقة من الأجهزة الأمنية
11 :28
حصيلة الغارة على بشامون..! تتمة
11 :11
وسائل إعلام إيرانية: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية شرق العاصمة طهران
11 :10
3 مسؤولين إسرائيليين كبار: ترامب يبدو مصممًا على التوصل إلى اتفاق مع إيران
خاص - العزل حتى الأوّلي!
استشهاد فلسطيني بغارة في صور
"الحزب" يضع شروطه: هل يفصل مساره عن إيران؟
بالفيديو: أيقظوهم بهدف الإخلاء... عبر مكبرات الصوت!
بالصورة: غارة تُدمّر جسر الدلافة
ارتفاعٌ مستمرّ بأسعار المحروقات... كيف أصبحت؟
استهداف منزل في عين إبل... والعائلة تنجو بأعجوبة! (صورة)
قوة إسرائيلية اقتحمت المنازل... وهذا ما حصل جنوبًا!
لمواقف وطنية سقفها ال١٠٤٥٢ كلم مربع!
EXCLUSIVE
خاص - خبراء عسكريون: "الحزب" يقاتل بتكتيات جديدة
مسؤولون لبنانيون تبلغوا.. هل يشمل اتفاق انهاء حرب ايران لبنان؟!
انذار عاجل الى سكان معشوق وصور!
الجيش الإسرائيلي: إنذار عاجل لسكان برج الشمالي في جنوب لبنان
EXCLUSIVE
خاص - إشكالات في مناطق النزوح وتدخلات عاجلة لتطويقها
حذار الشائعات
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 24 آذار 2026
7 غارات معادية على الضاحية الجنوبية ليلا
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 24 آذار 2026
الثبات: هل تفاوض إسرائيل من ليس له صلةً بالواقع الميداني؟
«الكتائب» يُغطّي أكبر إساءة للمؤسّسة العسكرية | الجميل وعد الشرع ونصار نفّذ: إطلاق قاتلي الجيش
خاص - نتائج أي تفاهم أميركي – إيراني: إعادة رسم دور لبنان؟!
حصيلة الغارة على بشامون..!
الكويت.. 7 خطوط كهرباء تخرج عن الخدمة إثر سقوط شظايا صاروخية
أدرعي يكشف: استهدفنا محطة بث..!
إليكم جديد محاكمة علي برّو...
ترامب ودخان التفاوض:إسرائيل تسرع الحسم في إيران لتتفرغ للحزب
EXCLUSIVE
خاص - العزل حتى الأوّلي!
ألم الرقبة وتنميل الأصابع.. إشارات تحذيرية قد تكشف مشكلة خطيرة في الأعصاب
استشهاد فلسطيني بغارة في صور
"الحزب" يضع شروطه: هل يفصل مساره عن إيران؟
