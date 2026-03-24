قامت جمعية كشافة الرسالة - الدفاع المدني بجولة في الشارع المهدد قرب الجامعة الإسلامية في صور من أجل إيقاظ المواطنين وتنبيههم إلى ضرورة إخلاء المنطقة بعد الإنذار الإسرائيلي عبر مكبّرات الصوت.

— tayyar.org (@tayyar_org) March 24, 2026