ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 25 ألف ليرة والمازوت 72 ألف ليرة وقارورة الغاز 37 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



-البنزين 95 أوكتان: مليونان و314 ألف ليرة



-البنزين 98 أوكتان: مليونان و355 ألف ليرة



-المازوت: مليونان و194 ألف ليرة



-الغاز: مليون و840 ألف ليرة