توغّلت قوة من الجيش الإسرائيلي داخل بلدة حلتا في منطقة العرقوب، حيث اقتحمت عدداً من المنازل وأطلقت النار على المواطنين، ما أدى إلى استشهاد المواطن محمد علي عبدالعال وإصابة أشرف خليل القادري، كما أقدمت على اختطاف شادي كرامة عبدالعال قبل أن تنسحب من البلدة، وسط حالة من التوتر والقلق في المنطقة.