توقف خبراء عسكريون عند ثلاثة أمور تنّدرِج ضمن سياق التعديلات التي أجراها حزب الله على صعيد التكتيكات العسكرية والإعلامية والنفسية في مرحلة الترميم:

*غياب بيانات النعي لشهداء حزب الله الذين سقطوا خلال هذه الحرب، وذلك يدخل في إطار تعزيز روح المعنويات لدى جمهور المقاومة ما يختلف عما حصل في حرب الستة وستين يوماً.

*فشل أجهزة الإستخبارات الإسرائيلية بمعظم عمليات الإغتيالات لشخصيات قيادية في حزب الله.

*نجاح وحدات الحزب الخاصة مثل "الرضوان" بصد معظم الاختراقات البرية للقوات الإسرائيلية، ويعود السبب الى أن الوحدات تعمل ضمن مجموعات صغيرة ومنفصلة من دون أي تواصل بينها وفق آلية عمل لامركزية وليس مركزية.