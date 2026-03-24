

كشفت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع لصحيفة “الشرق الأوسط” أن إيران أبلغت قيادات في بيروت “تعهّدًا واضحًا” بشمول لبنان في أي صفقة تنهي الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.



وقالت المصادر عينها إن مسؤولين لبنانيين تبلغوا عبر قنوات غير دبلوماسية أن طهران أبلغت عددًا من حلفائها في لبنان أن أي اتفاق ينهي الحرب سيشمل لبنان بالتأكيد.

