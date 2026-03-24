وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في المناطق التالية:



-معشوق



-صور



وقال أدرعي عبر موقع "إكس": "نشاطات حزب الله تجبر الجيش على العمل ضده وبقوة. الجيش الاسرائيلي لا يريد المساس بكم".



وتابع: "لضمان سلامتكم أخلوا منازلكم فوراً وانتقلوا إلى شمال نهر الزهراني".

