تتحدث مصادر حكومية وأمنية عن وقوع إشكالات عدة في أكثر من منطقة لبنانية تؤوِي نازحين من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية بين شبان نازحين وآخرين من أهالي المناطق (في بعض احياء بيروت و بشامون و عين الرمانة و احدى قرى زغرتا على سبيل المثال)، ما استدعى تدخلات عاجلة من جهات بلدية وحزبية وأمنية لتطويق ذيولها ضمن توجيهات مرجعيات رئاسية لقادة الأجهزة الأمنية باستخدام القوة لمنع أي إخلال بالأمن والسلم الأهلي.