بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

أولوية التحصين الداخلي عبّر عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري بقوله: «الإسرائيلي يقصف الجسور وعلينا كلبنانيِّين ألّا نقطع جسور التواصل بيننا في الداخل». وهذا الأمر كان بنداً أساساً في اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون برئيس المجلس. وأعلنت رئاسة الجمهورية أنّ الرئيسَين عرضا الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطوُّرات الأمنية الراهنة، وتوقفا عند التصعيد الإسرائيلي واستهداف الجسور التي تربط الجنوب ببقية المناطق اللبنانية وما يمكن أن يرتب ذلك من تداعيات. كما تطرّقا إلى الأوضاع الاجتماعية والإنسانية الصعبة التي نشأت عن نزوح نحو مليون مواطن جنوبي من البلدات والقرى التي تعرّضت للقصف والتدمير.وأشارت إلى «أنّ الرئيسَين عون وبري قيّما إيجابياً الاحتضان الشعبي للنازحين، والمتابعة التي تؤمّنها لهم الإدارات الرسمية والهيئات الإنسانية والاجتماعية. وشدّدا على الوحدة الوطنية والتضامن بين اللبنانيِّين في هذه الظروف الدقيقة، وأهمّية الحفاظ على السلم الأهلي وعدم التأثر بالشائعات التي تطلقها الجهات التي لا تريد الخير للبنان، لاسيما وأنّ ثمة إجماعاً وطنياً على رفض التجارب القاسية الماضية، وخصوصاً رفض العودة إلى الحرب الأهلية».