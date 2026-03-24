البناء: خفايا وكواليس



يقول مصدر دبلوماسي غربي متابع لمسار الاتصالات التي يجريها الوسطاء بين أميركا وإيران أن كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن بلوغ مرحلة متقدّمة في الوصول إلى اتفاق وربطه لمضمون الاتفاق بما وصفه إنجازات العملية العسكرية والحديث عن سلام دائم لـ”إسرائيل” لا يعبّر عن حقيقة ما يجري حيث لا تزال الاتصالات في بداياتها والقضايا المتداولة لا تزال تعبر عن تباعد كبير بين الطرفين. ورأى أن ترامب تعمد جمع ثلاث رسائل معاً واحدة للأسواق بهدف طمأنتها من جنون متوقع مع ساعة تقترب من نهاية المهلة التي حدّدها لاستهداف البنية التحتية للطاقة في إيران والرد الإيراني المتوقع عبر الإيحاء بأن هناك اتجاهاً ثابتاً لإنهاء الحرب وتركيزه على إدارة ثنائية أميركية إيرانية لمضيق هرمز لمنح هذا الاتجاه مصداقية، الرسالة الثانية لطمأنة “إسرائيل” بأن مصالحها تتم رعايتها ضمن الاتفاق لضمان امتلاك حريّة في مسار التفاوض الصعب والمعقد والذي بدأ للتوّ والرسالة الثالثة للداخل الأميركي عبر صورة الانتصار التي تريد القول إننا نتجه نحو اتفاق لم يكن ممكناً لولا قرار الحرب.



تؤكد مصادر إيرانية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صنع سرديّة متخيّلة كلياً عن حقيقة الاتصالات التي تجري عبر الوسطاء بين طهران وواشنطن وأن تسريب اسم رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف هو نوع من التخيّل لهوية القيادي الإيراني المحتمل الذي يعادل مكانة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، وكذلك الحديث عن إدارة ثنائية إيرانية أميركية لمضيق هرمز، بينما تدعو إيران لصيغة إقليمية لدول المنطقة لأمن الخليج وبدون أي تدخل أميركي، وربما يكون الشيء الصحيح الوحيد هو رقم الـ 15 بنداً التي تضم المطالب الأميركية والمطالب الإيرانية، أما الحديث عن سلام مع “إسرائيل” فهو قمة الخيال الذي لا يمكن أن يرد في ذهن عاقل يعرف إيران. وقالت المصادر إن الهدف هو منح مصداقية للرواية عبر العناوين والأسماء والقضايا الحساسة مثل هرمز لجعل الرواية سواء كما رواها ترامب أو كما أكملتها وسائل الإعلام، قابلة للتصديق.

اللواء: أسرار



ما يزال سفير دولة كبرى، لا يخصِّص معظم اللقاءات للبحث في وقف النار، بل في أمور تخصّ بعض المصالح النفعية؟





خلافاً لما يعلنه المعنيون بتوافر المواد الغذائية في الأسواق، فإن أسعار بعض السلع الضرورية بلغت أسقفاً تجاوزت المتوقع (أكثر من 30٪).





لا تلاقي دعوات شخصيات في حزب معروف الموجَّهة ضد الحكومة ارتياحاً في مختلف الأوساط، نظراً للسياق الذي تأتي ضمنه، وفي التوقيت الخاطئ جداً مع انتفاء الأسباب الموجبة..















نداء الوطن: خفايا



استغرب مصدرٌ أمني إطلالة وفيق صفا، شكلًا ومضمونًا، بعد منعه من الظهور عبر قناة "المنار" بقرارٍ حزبيّ، إذ هاجم حلفاء "حزب الله" ملوّحًا بمحاسبتهم، بدل أن يكون السؤال عن كيفيّة محاسبة حزبه على ما ارتكبه.



تشير معلومات إلى وجود عناصر من حركة "حماس" متورطة مباشرة في القتال في جنوب لبنان، تحت ستار أنهم ضمن الهيكلية العسكرية لـ "حزب الله" مع اختلاق أسماء وألقاب تبعد الشبهات عن انتمائهم الحقيقي.



يٌحكى عن 10 ملايين دولار أميركي وزعها مسؤول في "حزب الله" على بعض القوى لزوم تكاليف الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في أيار المقبل، واليوم يعاني المسؤول من رفض الذين قبضوا الأموال إعادتها لـ "الحزب".

