أفادت مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الطيران الحربي المعادي شنّ ليلا سبع غارات على الضاحية الجنوبية، استهدفت مناطق: بئر العبد، الرويس - أطراف المنشية، حارة حريك، أوتوستراد السيد هادي نصرالله، السان تيريز، برج البراجنة والكفاءات.