الأخبار: الكتائب تخضع للشرع وتغطي أكبر اساءة للجيش

المستوطنون في الشمال يصرخون: نريد الإخلاء الفوري

إستنفار رسمي لمواجهة "أدوات الفتنة"

"أفكار أولية" للتفاوض: إيران متمسكة بشروطها











النهار: تهويل وفيق صفا يثير التساؤلات القلقة عن الدولة تدمير متسارع للجسور... والحازمية تحت الاستباحة!











الجمهورية: واشنطن وطهران الى المفاوضات

خمسة ايام حاسمة في الحرب على إيران











اللواء: إجراءات لتعزيز أمن العاصمة.. وسلام: العمل جارٍ لوقف الحرب

ماكرون يرفض تدمير لبنان للحفاظ على أمن إسرائيل.. ووزير إسرائيلي لإعتبار الليطاني الحدود الجديدة













البناء: ترامب يمدد 5 أيام للتهديد بتدمير منشآت الطاقة الإيرانية ويتحدث عن اتفاق وشيك | إيران تؤكد أن عينها على الميدان والجاهزية لرد مزلزل وبرميل النفط إلى الـ 90$ | الاحتلال يفجر جسور الليطاني… وعون: نحو المنطقة العازلة… والمقاومة تصعّد











الديار: 5 ايام من «حبس الانفاس»... واستنفار لحماية البلد!

بري: بوجود فخامة الرئيس فينا نطمّن... لا توافق على التفاوض











المدن: الحرب على لبنان: غارات تُلهب الضاحية بعد اغتيالٍ وأسر عنصرين















نداء الوطن: جسور الجنوب والتفاوض مقطوعة: الدولة تنكفئ إلى "منظّم نزوح"















l'orient le jour: Négociations USA-Iran : manœuvre de Trump ou compte à rebours enclenché ?









عناوين بعض الصحف العربية







الشرق الأوسط السعودية: ترمب: نتحدث مع «مسؤول كبير» في إيران ولدينا نقاط اتفاق كبيرة











الأنباء الكويتية: سلام: نعمل على وقف الحرب بأسرع ما يمكن

الرئاسة اللبنانية: إجماع وطني على رفض العودة إلى الحرب الأهلية