إستشهد المواطن محمد علي كوراني بعد ظهر اليوم في الاستهداف المعادي الذي طاله في الشقة التي كان مستأجراً فيها في منطقة مار تقلا - الحازميه. هذا وقد كان لافتاً أن النائب بولا يعقوبيان ذكرت إسمه منذ إسبوعين في مقابلةٍ لها مع الإعلامية نانسي السبع ضمن برنامج "جلسة" بصفته الشخص المستهدف في الغار ة على فندق "كومفورت" أوائل أيام العدوان.