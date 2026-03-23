أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، داعية المواطنين الأميركيين إلى اتخاذ قراراتهم بشأن السلامة الشخصية بناءً على المستجدات.



وأكدت في بيان أن الحكومة الأميركية مستعدة لمساعدة رعاياها الراغبين في مغادرة المنطقة، من خلال تزويدهم بأحدث المعلومات حول خيارات السفر المتاحة.

وأشارت السفارة إلى أن رحلات تجارية لا تزال متوفرة عبر شركة “طيران الشرق الأوسط” من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، داعية الأميركيين إلى “النظر بجدية” في خيار المغادرة على متن هذه الرحلات إذا اعتبروا ذلك آمناً.

وشددت على أن سلامة وأمن المواطنين الأميركيين تبقى أولوية قصوى لدى الإدارة الأميركية، في ظل استمرار التوترات الإقليمية.