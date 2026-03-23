السفارة الأميركية في بيروت تحث رعاياها على المغادرة عبر رحلات متاحة
23 March 2026
4 secs ago
source: tayyar.org
أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، داعية المواطنين الأميركيين إلى اتخاذ قراراتهم بشأن السلامة الشخصية بناءً على المستجدات.
وأكدت في بيان أن الحكومة الأميركية مستعدة لمساعدة رعاياها الراغبين في مغادرة المنطقة، من خلال تزويدهم بأحدث المعلومات حول خيارات السفر المتاحة.
وأشارت السفارة إلى أن رحلات تجارية لا تزال متوفرة عبر شركة “طيران الشرق الأوسط” من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، داعية الأميركيين إلى “النظر بجدية” في خيار المغادرة على متن هذه الرحلات إذا اعتبروا ذلك آمناً.
وشددت على أن سلامة وأمن المواطنين الأميركيين تبقى أولوية قصوى لدى الإدارة الأميركية، في ظل استمرار التوترات الإقليمية.
Just in
20 :05
غارة إسرائيلية على المنطقة الواقعة بين بلدتي الحنية والمنصوري
19 :58
وسائل إعلام عراقية: الدفاعات الجوية تسقط طائرتين مسيرتين في أربيل دون وقوع خسائر بشرية
19 :55
القناة 12 الإسرائيلية: إعتقال عدد من عناصر حزب الله ويتم استجوابهم الآن في إسرائيل
19 :52
وول ستريت جورنال عن مسؤولين: تم تزويد القاذفات الأميركية والمسيرات والسفن بالوقود عبر قواعد عسكرية أوروبية
19 :49
حزب اللّه: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مبنى بلدية الناقورة للمرة الثانية بصلية صاروخية
19 :32
الدفاع المدني السعودي: إطلاق إنذار في المنطقة الشرقية للتحذير من خطر
