نشرت وزارة الصحة العامة التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وجاء فيه أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 23 آذار ارتفع إلى 1039، كما ارتفع عدد الجرحى الى 2876.

وقد استشهد في الساعات الاربع والعشرين الماضية 10 مواطنين وجرح تسعون.