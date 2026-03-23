أدرعي يُهدّد من جديد: ننوي مهاجمة هذا الجسر في الجنوب... وتحذير!
-
23 March 2026
-
1 sec ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "أكس":
"نظرًا لأنشطة حزب الله ونقل عناصر إلى جنوب لبنان برعاية السكان المدنيين، يضطر الجيش الإسرائيلي إلى القيام باستهداف واسع ودقيق لأنشطة حزب الله. بناء على ذلك، ولمنع نقل تعزيزات ووسائل قتالية ينوي الجيش الإسرائيلي مهاجمة جسر الدلافة".
وأضاف: "حرصًا على سلامتكم يجب عليكم مواصلة الانتقال إلى منطقة شمال نهر الزهراني والامتناع عن أي تحرّك جنوبا الذي قد يعرّض حياتكم للخطر".
#عاجل ‼️ نظرًا لأنشطة حزب الله ونقل عناصر إرهابية إلى جنوب لبنان برعاية السكان المدنيين يضطر جيش الدفاع إلى القيام باستهداف واسع ودقيق لأنشطة حزب الله الارهابية.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 23, 2026
🔸بناء على ذلك، ولمنع نقل تعزيزات ووسائل قتالية ينوي جيش الدفاع مهاجمة جسر الدلافة
🔸حرصًا على سلامتكم يجب عليكم… pic.twitter.com/9CaVqiz2XW
-
Just in
-
15 :44
جنبلاط من بعبدا:
- رفض التفاوض من أجل الرفض واستخدام لبنان كساحة مفتوحة أمر مرفوض
- لسنا موظفين لدى الحكومة الإسرائيلية ونحن نقوم بواجباتنا كدولة وقد أوصيت رئيس الجمهورية بطلب بيوت جاهزة للنازحين بدلًا من الخيم
- رفض التفاوض من أجل الرفض واستخدام لبنان كساحة مفتوحة أمر مرفوض
- عن وجود مشايخ مسلحين: "ما في حدا مسلح" ونحن نحترم الدولة والأجهزة الأمنية
-
15 :33
بعد إعلان ترامب.. طهران تنفي عقد محادثات مع واشنطن (Skynews) تتمة
-
15 :25
قصف بالقذائف الدخانية يستهدف أطراف يحمر الشقيف
-
15 :16
الإذاعة الإسرائيلية الرسمية عن مصدر: ترامب طالب إسرائيل بالامتناع عن مهاجمة منشآت الطاقة في إيران
-
14 :56
الرئيس عون يلتقي في هذه الأثناء رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط في قصر بعبدا
-
14 :46
"فوكس بيزنس" نقلًا عن ترامب: إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق وقد يتم ذلك في غضون خمسة أيام أو أقل
-
-
-
Just in
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بعد إعلان ترامب.. طهران تنفي عقد محادثات مع واشنطن
-
-
-
23 March 2026
-
تصعيد إيرانيّ: مضيق هرمز لن يعود لسابق عهده!
-
-
23 March 2026
-
فرنسا: دور ثانٍ من الانتخابات البلدية لحسم المدن الكبرى
-
-
-
23 March 2026
-
ترامب يعلنها: تأجيل ضربات الطاقة على إيران... ويمهل 5 أيام للمحادثات!
-
-
-
23 March 2026
-
دورانت نجم روكتس يصبح خامس أفضل هداف في تاريخ دوري السلة الأمريكي
-
-
23 March 2026
-
سلام: نعمل جميعًا لوقف الحرب في أسرع وقت
-
-
-
23 March 2026
-
إصابة العشرات إثر سقوط صاروخين أطلقتهما إيران على بلدتين في إسرائيل
-
-
23 March 2026
-
قذائف فوسفوريّة على الناقورة والبياضة وحامول
-
-
-
23 March 2026
-
من الردع التكتي إلى الردع النووي
-
-
-
23 March 2026
-
وكالة: إعادة تعيين زعيم كوريا الشمالية رئيسا لمجلس شؤون الدولة
-
-
-
23 March 2026