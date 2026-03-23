كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "أكس":

"نظرًا لأنشطة حزب الله ونقل عناصر إلى جنوب لبنان برعاية السكان المدنيين، يضطر الجيش الإسرائيلي إلى القيام باستهداف واسع ودقيق لأنشطة حزب الله. بناء على ذلك، ولمنع نقل تعزيزات ووسائل قتالية ينوي الجيش الإسرائيلي مهاجمة جسر الدلافة".

وأضاف: "حرصًا على سلامتكم يجب عليكم مواصلة الانتقال إلى منطقة شمال نهر الزهراني والامتناع عن أي تحرّك جنوبا الذي قد يعرّض حياتكم للخطر".