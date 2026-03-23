قال رئيس الحكومة نواف سلام خلال مغادرته قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: "‏أنا على تواصل يومي مع فخامة الرئيس، ونعمل جميعاً لوقف الحرب في أسرع وقت".