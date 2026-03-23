أصدرت بلديّة ارزي - صيدا بيانًا جاء فيه:



"ورد لعدد من أهالي البلدة إتّصالات بوجوب إخلاء البلدة. لذلك طلبت البلديّة من الأهالي الخروج إلى أماكن آمنة أو ممّن يودّ البقاء عدم التجمُّع والبقاء في أماكن متفرّقة".