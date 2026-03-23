إعلام إسرائيلي يتحدث عن تواصل النيران الإيرانية ويقر بإصابات
-
23 March 2026
-
15 secs ago
-
-
source: الميادين
-
أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بأن وتيرة إطلاق الصواريخ من إيران فوق شمال "إسرائيل" وحتى جنوبها كانت استثنائية بتواصلها، مشيرةً إلى أن صفارات الإنذار لتحذير المستوطنين تناوبت تباعاً لا سيما على ضوء المشاهد المروعة للدمار في كل من "عراد" و"ديمونا".
كما تحدّثت عن أن دوي الانفجارات في "إسرائيل" "لم يُسمع بهذا الشكل من قبل".
وأقر الإعلام الإسرائيلي بوقوع إصابات من جراء سقوط صاروخ متعدد الرؤوس في الوسط، مشيراً إلى أن صاروخ إيراني أصاب بشكل مباشر "كريات غات"، وشظايا انشطارية في عدة مواقع.
"الصحة" الإسرائيلية: 4941 إصابة منذ بداية الحرب
من جهتها، اعترفت وزارة الصحة الإسرائيلية بوقوع 4941 إصابة في الكيان، منذ بدء الحرب على إيران.
بدوره، أفاد مركز "علما" الإسرائيلي، بأنه "منذ 2 آذار/مارس تم رصد ما مجموعه 779 موجة هجوم شنها حزب الله ضد إسرائيل"، و"منذ بداية المعركة تم رصد 329 موجة هجومية من إيران ضد إسرائيل".
-
Just in
-
04 :58
مدير الطاقة الدولية: العالم قد يواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
04 :51
ايهود باراك يعترف بفشل استراتيجي شامل للاحتلال: لا حل عسكرياً للنووي الإيراني والمقاومة في غزة ولبنان “متماسكة”
-
04 :47
وكالة "فارس": طائرات العدوان الأميركي الإسرائيلي تشن 5 غارات على مناطق في العاصمة الإيرانية طهران
-
04 :30
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: كفى! أوقفوا الحرب مع إيران!
-
04 :26
غارات جديدة على طهران وكرج وبندر عباس (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
04 :19
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه بدأ موجة واسعة من الضربات تستهدف البنية التحتية الإيرانية في طهران (سكاي نيوز عربية)
-
-
Other stories
-
-
-
ربيع عواد: المطلوب ليس التوطين المقنّع بل تأمين مأوى لائق بشكل مؤقت
-
وحدة إدارة مخاطر الكوارث: 1029 شهيدًا... وهذه هي أعداد الجرحى والنازحين!
-
بالفيديو - "الحزب" يوثّق العمليّة!
-
وحدة إدارة مخاطر الكوارث: الموقع في الكرنتينا ليس للإستخدام الفوري
-
EXCLUSIVE
خاص - منظمات دولية تُخلي الجنوب الى مناطق أكثر أماناً
-
الرئيس عون يدين استهداف اسرائيل البنى التحتية والمنشآت في الجنوب
-
هذا ما استهدفه "الحزب" اليوم في القرى الحدوديّة!
-
وزير الإعلام بول مرقص بعد اتصالات بأمنيين: مناشدة محلية ودولية لحماية الصحافيين
-
EXCLUSIVE
خاص tayyar.org - سفارات أجنبية تسأل عن وضع الحزب
-
الصحافية ندى أيوب تنتقد نواف سلام وحنين السيد: يتحملان مسؤولية مركز الكرنتينا!
-
رئيس الرابطة المارونية يعترض على إنشاء مركز إيواء في الكرنتينا وتحوّله إلى قنبلة موقوتة
-
بعد التهديد بقصف جسر القاسميّة... الجيش اللبناني يُعيد تموضعه
-
تحذير جديد للجيش الإسرائيلي باستهداف جسر القاسمية جنوبي لبنان
-
اجتماع أمني في السراي: لتكثيف الإجراءات في بيروت
-
لمواجهة المرحلة الحساسة… المراجع الدينية تتحرّك وتكليف من شيخ العقل
-
صحناوي يدعو للتراجع عن قرار استحداث مركز ايواء على مدخل بيروت الشمالي
-
الراعي: أهلنا الذين صمدوا وتمسكوا بأرضهم وطالبوا بالسلام هم سياج الوطن وحُماته الحقيقيون
-
قرار إسرائيلي عاجل.. هذا مصير منازل وجسور القرى الحدودية
-
الجيش الإسرائيلي يُهدّد بمهاجمة "جسر القسامية- الأوتوستراد الساحلي" جنوبي لبنان
-
منخفض جوي بارد مستمر...
-
-
Just in
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXCLUSIVE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
