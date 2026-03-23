أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بأن وتيرة إطلاق الصواريخ من إيران فوق شمال "إسرائيل" وحتى جنوبها كانت استثنائية بتواصلها، مشيرةً إلى أن صفارات الإنذار لتحذير المستوطنين تناوبت تباعاً لا سيما على ضوء المشاهد المروعة للدمار في كل من "عراد" و"ديمونا".



كما تحدّثت عن أن دوي الانفجارات في "إسرائيل" "لم يُسمع بهذا الشكل من قبل".



وأقر الإعلام الإسرائيلي بوقوع إصابات من جراء سقوط صاروخ متعدد الرؤوس في الوسط، مشيراً إلى أن صاروخ إيراني أصاب بشكل مباشر "كريات غات"، وشظايا انشطارية في عدة مواقع.



"الصحة" الإسرائيلية: 4941 إصابة منذ بداية الحرب

من جهتها، اعترفت وزارة الصحة الإسرائيلية بوقوع 4941 إصابة في الكيان، منذ بدء الحرب على إيران.



بدوره، أفاد مركز "علما" الإسرائيلي، بأنه "منذ 2 آذار/مارس تم رصد ما مجموعه 779 موجة هجوم شنها حزب الله ضد إسرائيل"، و"منذ بداية المعركة تم رصد 329 موجة هجومية من إيران ضد إسرائيل".