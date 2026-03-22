وحدة إدارة مخاطر الكوارث: الموقع في الكرنتينا ليس للإستخدام الفوري
22 March 2026
4 mins ago
source: tayyar.org
أصدرت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء التوضيح الآتي:
"خلافًا للأخبار المتداولة، تؤكد وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء أن كل ما يُشاع حول الموقع الذي يتم تجهيزه في الكرنتينا عارٍ من الصحة.
توضح الوحدة أن هذا الموقع يتم تجهيزه كإجراء احتياطي وليس للاستخدام الفوري، علمًا أن وجهة استعماله لم تُحدَّد بعد".
وأكدت أن "الموقع يقع خارج نطاق مرفأ بيروت، ولا يؤثر بأي شكل من الأشكال على سير العمل أو العمليات فيه، كما أنه يبعد نحو كيلومتر واحد عن الأحياء السكنية. إضافة إلى ذلك، فإن بدء العمل في الموقع، متى تقرر، سيترافق مع الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة والعلاقة الطيبة مع المجتمع المحلي. كما أن المنطقة تخضع لإشراف الجيش والقوى الأمنية المختصة".
وأعادت الوحدة التذكير ب "ضرورة اعتماد خطاب مسؤول وهادئ في تناول هذا الملف، بعيدًا عن التضليل والتهويل، وبما يحفظ المصلحة العامة والوحدة الوطنية ويصون استقرار البلاد".
Just in
19 :56
الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان وافق السبت على خطط تعميق العمليات البرية في لبنان
19 :48
بالفيديو - "الحزب" يوثّق العمليّة! تتمة
19 :27
للمرة الثانية الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في أجواء العديد من المناطق اللبنانية
19 :16
الوكالة الوطنية: "قصف مدفعي وفوسفوري للناقورة واشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الإسلامية في البلدة"
19 :05
القناة 12 الإسرائيلية: عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل لا تتوقف
19 :04
الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في أجواء العديد من المناطق اللبنانية
خاص - منظمات دولية تُخلي الجنوب الى مناطق أكثر أماناً
الرئيس عون يدين استهداف اسرائيل البنى التحتية والمنشآت في الجنوب
هذا ما استهدفه "الحزب" اليوم في القرى الحدوديّة!
وزير الإعلام بول مرقص بعد اتصالات بأمنيين: مناشدة محلية ودولية لحماية الصحافيين
خاص tayyar.org - سفارات أجنبية تسأل عن وضع الحزب
الصحافية ندى أيوب تنتقد نواف سلام وحنين السيد: يتحملان مسؤولية مركز الكرنتينا!
رئيس الرابطة المارونية يعترض على إنشاء مركز إيواء في الكرنتينا وتحوّله إلى قنبلة موقوتة
بعد التهديد بقصف جسر القاسميّة... الجيش اللبناني يُعيد تموضعه
تحذير جديد للجيش الإسرائيلي باستهداف جسر القاسمية جنوبي لبنان
اجتماع أمني في السراي: لتكثيف الإجراءات في بيروت
لمواجهة المرحلة الحساسة… المراجع الدينية تتحرّك وتكليف من شيخ العقل
صحناوي يدعو للتراجع عن قرار استحداث مركز ايواء على مدخل بيروت الشمالي
الراعي: أهلنا الذين صمدوا وتمسكوا بأرضهم وطالبوا بالسلام هم سياج الوطن وحُماته الحقيقيون
قرار إسرائيلي عاجل.. هذا مصير منازل وجسور القرى الحدودية
الجيش الإسرائيلي يُهدّد بمهاجمة "جسر القسامية- الأوتوستراد الساحلي" جنوبي لبنان
منخفض جوي بارد مستمر...
بالصور إصابة مباشرة بالجليل الأعلى في مركبتين
باسيل في عشاء للنازحين في البترون: قلوبنا مفتوحة لكم وعلى الدولة أن تؤمن إقامة كريمة وألا تقوم بإنشاءات
"إسرائيل" تقر: الجيش يواجه صعوبة بتحديد مواقع صواريخ حزب الله
النهار: "الحزب" ضاعف وتيرة إطلاق الصواريخ
