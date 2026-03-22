أخلَت جميع المنظمات الدولية "إن جي أوز" مكاتبها في جنوب لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان، وانتقلت الى مناطق أكثر أماناً وتؤوي نازحين من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، في بيروت وإقليم الخروب وجبل لبنان، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية ومدراء المنظمات في دول أوروبية عدة. وتُعنى هذه المنظمات بتقديم المقومات الأساسية للنازحين من غذاء وكساء وأدوية وطبابة بعدما كان دورها في السابق يُختصَر بدعم العائلات الأكثر فقراً في الجنوب بعد حرب الستة وستين يوماً.