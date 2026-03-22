في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية، لاسيما على الجنوب، والتي بلغتْ ذروتها اليوم، دعا وزير الاعلام بول مرقص الاعلاميين الذين يقومون بتغطية هذه الاعتداءات ميدانياً، الى توخي أعلى درجات الحيطة والحذر في تغطياتهم وتنقلاتهم، واتباع وسائل الحماية القصوى، كما دعا المؤسسات الاعلامية الى توفير ظروف العمل الآمن والسليم لهم في خضّم اعتداءاتٍ لا تستثني أحدا، ومراجعة وزارة الإعلام لتذليل أي صعوبات قد تقف بوجه مساعيهم هذه.



وبعدما أجرى عدداً من الاتصالات الأمنية، ذّكر الوزير مرقص بمناشدته المجتمع الدولي المؤتمن على حماية الصحافيين، اذ إن استهدافهم لأي سبب كان وتحت أي ذريعة كانت يُعّد خرقاً فاضحاً لإتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩ وبروتوكولاتها الإضافية لعام ١٩٧٧ وسائر قواعد القانون الدولي الإنساني التي من المفترض أنها اصبحت قواعد عرفية ملزمة للبشرية جمعاء، وهو الأمر الذي يقوم بتوثيقه الى الأمم المتحدة عبر القنوات الرسمية.