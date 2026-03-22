تسأل سفارات دول أجنبية وعربية في لبنان جهات رسمية لبنانية ومحللون ومختصون في الشؤون العسكرية والإستراتيجية عن الوضع الميداني في جنوب لبنان وإمكانات حزب الله ومدى قدرته على الصمود في ظل ضراوَة المواجهات وكثافة القصف الإسرائيلي وتقطيع أوصال الجنوب!. لكن السؤال المشترك بين الجميع وبقي من دون إجابة واضحة هو: كيف تمكن الحزب من ترميم قدراته العسكرية والصاروخية والبشرية وتنظيمه وسرعة انتشاره على طول الحافة الأمامية في ظل انتشار الجيش اللبناني والقوات الدولية والعمليات العسكرية والأمنية الإسرائيلية المباشرة طيلة عام ونيف في جنوب الليطاني؟.