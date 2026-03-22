أعاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي نشر تحذيره السابق المتعلق بجسر القاسمية جنوب لبنان، مرفقًا إياه برسالة جديدة دعا فيها اللبنانيين إلى "الانتباه" والانتقال شمال نهر الزهراني، تمهيدًا لهجوم محتمل على الجسر.

وقال أدرعي في منشور عبر منصة "إكس" إن الجيش الإسرائيلي، "وبناءً على أنشطة حزب الله، ولمنع نقل تعزيزات ووسائل قتالية"، ينوي مهاجمة "جسر القاسمية – جسر الأوتوستراد الساحلي".



وأضاف: "حرصًا على سلامتكم يجب عليكم مواصلة الانتقال إلى منطقة شمال نهر الزهراني، والامتناع عن أي تحرك جنوبًا قد يعرض حياتكم للخطر".