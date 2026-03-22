تحذير جديد للجيش الإسرائيلي باستهداف جسر القاسمية جنوبي لبنان
22 March 2026
58 secs ago
source: tayyar.org
أعاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي نشر تحذيره السابق المتعلق بجسر القاسمية جنوب لبنان، مرفقًا إياه برسالة جديدة دعا فيها اللبنانيين إلى "الانتباه" والانتقال شمال نهر الزهراني، تمهيدًا لهجوم محتمل على الجسر.
وقال أدرعي في منشور عبر منصة "إكس" إن الجيش الإسرائيلي، "وبناءً على أنشطة حزب الله، ولمنع نقل تعزيزات ووسائل قتالية"، ينوي مهاجمة "جسر القاسمية – جسر الأوتوستراد الساحلي".
وأضاف: "حرصًا على سلامتكم يجب عليكم مواصلة الانتقال إلى منطقة شمال نهر الزهراني، والامتناع عن أي تحرك جنوبًا قد يعرض حياتكم للخطر".
Just in
13 :48
الحزب: استهدفنا بدفعة صاروخية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مدينة الخيام جنوبي لبنان
13 :47
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد تسلل مسيرة وتفعيل الإنذارات في 13 بلدة على الحدود الشمالية
13 :46
تعرض بلدتي مارون الراس ويارون لقصف مدفعي اسرائيلي
13 :44
نتنياهو يهدد باستهداف القادة الإيرانيين بعد الضربات الصاروخية على جنوبي إسرائيل
13 :43
بعد التهديد بقصف جسر القاسميّة... الجيش اللبناني يُعيد تموضعه تتمة
13 :40
دفعة صاروخية من الحزب باتجاه إصبع الجليل
بعد التهديد بقصف جسر القاسميّة... الجيش اللبناني يُعيد تموضعه
22 March 2026
بالصور- تحرك احتجاجي في باب توما في دمشق رفضًا لقرارات تمس حريات المواطنين... ما السبب؟
22 March 2026
بالفيديو- رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عشاء للنازحين في البترون: قلوبنا مفتوحة لكم وعلى الدولة أن تؤمن لكم الإقامة المشرفة والعودة المشرّفة وألا تقبل بإنشاءات لأن ذلك رسالة سلبية بأنكم لن تعودوا إلى أرضكم
22 March 2026
اجتماع أمني في السراي: لتكثيف الإجراءات في بيروت
22 March 2026
نتنياهو: نعمل لتهيئة سقوط النظام الإيراني… وصراعنا وجودي
22 March 2026
لمواجهة المرحلة الحساسة… المراجع الدينية تتحرّك وتكليف من شيخ العقل
22 March 2026
نتنياهو: حان الوقت لانضمام قادة الدول إلى الحرب
22 March 2026
إيران تهدد بمهاجمة بنى تحتية رئيسية في أنحاء الشرق الأوسط
22 March 2026
صحناوي يدعو للتراجع عن قرار استحداث مركز ايواء على مدخل بيروت الشمالي
22 March 2026
الراعي: أهلنا الذين صمدوا وتمسكوا بأرضهم وطالبوا بالسلام هم سياج الوطن وحُماته الحقيقيون
22 March 2026