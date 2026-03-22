أطلق صباح اليوم الحزب صاروخًا مضادًا للدبابات في مسكافعام بالجليل الأعلى، محققاً إصابة مباشرة في مركبتين.



و اعلنت القناة 12 الإسرائيلية مقتل شخص واخر بإصابة خطيرة إثر احتراق مركبة في مسغاف عام بالجليل الأعلى عقب قصف صاروخي من لبنان